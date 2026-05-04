日本推しラトビア人・アルトゥルさんは5月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。日本への怒りを表明しました。【写真】日本推し”ラトビア人、日本への怒り表明！「おい！！ 日本の旅館！！」アルトゥルさんは「『青い髪のラトビア人、わざと日本に擦り寄って、スパイじゃないか？』と疑われてるので、日本への怒りを表明し疑惑を解きます」と、3枚の写真を投稿。浴衣姿のアルトゥルさんが、干物や卵焼きが乗ったテーブルを前に口元に