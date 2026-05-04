「ボート記者コラム・仕事賭け事独り言」現在、全２４場でも平和島ボートのみで行われている取り組みが「レース直前！ＬＩＶＥＲＥＰＯＲＴ平和島」だ。すでに知っていただいているお客さまも多いと思うが、知らない方のためにも内容の説明から始めたい。基本的に、新聞などに掲載されている選手のコメントは前日のレース後のものとなるが、そのまま次の日のレースに臨むことはそう多くない。気象条件が変われば足色に