先週、石原環境大臣が、胎児性水俣病患者のもとを訪れた際、要望に前向きな姿勢をみせたものの、その後一転して難色を示す事態となりました。公式確認70年の日を前に行われた石原宏高環境大臣と胎児性水俣病患者・金子雄二さんたちとの懇談。70歳の金子さんは水俣市が行う障害福祉サービスの訪問入浴の利用を申請したものの「原則65歳未満が対象」として却下され、現在は自己負担となっています。懇談で、金子さんの支援者は