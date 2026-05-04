ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金前5：00※関西ローカル）の公式インスタグラムが4日までに更新され、先月24日に結婚を発表したばかりのお笑いコンビ・丸亀じゃんごの安場泰介＆爛々の萌々が番組に出演した際のオフショットを投稿した。【写真】『おは朝』結婚発表後、夫婦テレビ初共演を果たしたコメンテーター萌々は金曜コメンテーターとして出演中。1日の放送回に登場した安場と萌々は結婚後、夫婦テレビ初共演。