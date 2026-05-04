総務省は４日、「こどもの日」（５日）に合わせて１５歳未満の子どもの推計人口を発表した。４月１日時点で前年比３５万人減の１３２９万人で、比較可能な１９５０年以降で過去最少を更新した。減少は４５年連続。総人口に占める子どもの割合も同０・３ポイント減の１０・８％と過去最低で、少子化に歯止めがかからない状況が浮き彫りとなった。男女別では、男子が同１８万人減の６８１万人、女子が同１７万人減の６４８万人だ