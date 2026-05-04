多度大社の「上げ馬神事」で坂を駆け上がる馬＝4日午後、三重県桑名市三重県桑名市の多度大社で4日、地元の若者が陣がさに裃姿で馬に乗り、豊作を願って坂を駆け上がる「上げ馬神事」が開かれた。人馬が一体となって坂を上りきると、約2万人の観客からは歓声が上がった。神事は5日も開かれる。上げ馬神事は南北朝時代に始まったとされ、三重県無形民俗文化財に指定されている。2023年までは馬に高さ約2メートルの土壁を越えさ