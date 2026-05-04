フジテレビ系「ぽかぽか」が４日に放送され、神田愛花、ハライチ・澤部佑、岩井勇気がＭＣを務めた。この日は「ワンちゃんネコちゃん芸能人大集合」。ペット好きのゲストたちを招いた。愛犬家で知られる森泉は、飼い犬たちのために別荘を購入。「都会でちょっとストレスが溜まったりもするから千葉の方に。やっぱり自然な空気で、ちょっと過ごせるように」と理由を明かした。別荘はプール付きの庭や広いリビングを完備。犬