日本テレビの鈴江奈々アナウンサーが4日、MCを務める同局系「newsevery.」（月〜金曜午後3時50分）を欠席した。ともにMCを務める同局の森圭介アナウンサーが、「鈴江さんは今日はお休みです」と冒頭で報告した。理由は特に説明されなかった。鈴江アナは今年3月20日の放送も欠席している。