秋田・由利本荘市で山に入ったとみられる77歳の女性の行方が分からなくなっています。行方が分からなくなってるのは秋田市泉の佐々木眞理さん（77）です。警察によりますと、5月1日、由利本荘市の職員から「鳥海山・祓川口近くの『祓川ヒュッテ第一駐車場』に前の日から同じ車が止まっている」と届出がありました。車を調べたところ佐々木さん名義の軽自動車と判明し、警察や消防などが駐車場周辺や山の捜索を開始しましたが、発見