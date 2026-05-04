フォークロックバンド「たま」の元メンバーでシンガーソングライターの石川浩司（64）が3日、Xを更新。過去にあるラジオ番組に出演したときの本音をこぼした。石川は、「数年前のことだけど」と前置きして、「健康について話してください」というラジオ番組のオファーを受けたところ、「要は健康器具の宣伝トークだった」という過去の出来事を明かした。「幸い大手だったからあまり問題ないと思うけど、企業案件なら最初からそう言