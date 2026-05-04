猛獣として恐れられるクマだが、その実態は想像をはるかに絶する。クマに9回襲われた経験を持つNPO法人日本ツキノワグマ研究所理事長の米田一彦さんの著書『家に帰ったらクマがいた』（PHP新書）より、クマに襲われたエピソードを紹介する――。（第1回）写真＝iStock.com／Freder※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Freder■135キロの巨体がドラム缶を壊し車を襲う私が国内で捕まえたツキノワグマの中で最大のものは、じつ