ミュージシャンによる政治的発言――。かつては「音楽に政治を持ち込むな」という論争が起こったこともあったが、今では自由に政治的な意見を発信するミュージシャンは珍しくない。いっぽう、それに対する賛否がSNSやネットニュースのコメント欄などでたびたび巻き起こっている。そんななか、人気ロックバンド「サカナクション」のボーカル・ギターを務める山口一郎（45）が4月27日に自身のYouTubeチャンネルで生配信を行い、そこ