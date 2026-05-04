【モデルプレス＝2026/05/04】声優の大西亜玖璃の音楽スタッフ公式Instagramが、5月3日に更新された。ミニスカートの衣装姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】「ラブライブ！」人気声優「スタイル抜群」美脚輝く黒ミニスカ姿◆大西亜玖璃、美脚際立つミニスカショット公開投稿では「大西亜玖璃 バースデーイベント2026〜ゆかいな仲間と生誕祭〜 ありがとうございました」とつづり、大西の誕生日である5月2日に開催されたイ