◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（４日・東京ドーム）巨人は４日、ヤクルト戦のスタメンを発表した。脳しんとう特例措置での抹消から１軍復帰した泉口友汰内野手が「３番・遊撃」で、１２試合ぶりに出場する。チームで唯一、全試合先発出場を続けていたトレイ・キャベッジ外野手は今季初のベンチスタートとなった。中山礼都外野手が今季初の左翼で２番に入る。戸郷翔征投手が今季初登板初先発する。両チームのスタメンは