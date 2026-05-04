西武・渡辺勇太朗投手が４日、今季２勝目をかけて先発する５日のソフトバンク戦（ベルーナＤ）への意気込みを語った。本拠地で最終調整した右腕は「ホークス打線は強いので、僕の配球のパターンというか、そういったのを想定してあっちは臨んでくると思うんですけど、戦術的な話になるのでちょっとあれですけど、こういう攻めをしていこうかなというのはあるので、そこをやっていこうかなという感じです」とニヤリ。強打のタカ打