ファジアーノ岡山 サッカー明治安田J1百年構想リーグWEST 第14節、ファジアーノ岡山が5月2日、ホームで広島と対戦しました。 前日の嵐から一転、晴れの国らしい行楽日和となった2日。5連休の初日とあって、JFE晴れの国スタジアムは多くの家族連れなどでにぎわいました。 （サポーターは―）「ファジアーノに勝ってもらって、いい気分で連休を過ごしたい」「（Q.どん