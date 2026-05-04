◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第２戦「富士ＧＴ３時間レースＧＷスペシャル」第２日（４日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）シリーズ戦の第２戦決勝が富士スピードウェイで行われた。＊＊＊ＧＴ３００クラスのポールポジションでスタートした６１号車の「スバルＢＲＺＲ＆Ｓスポーツ」（井口卓人、山内英輝組）が相次ぐアクシデントに見舞われた。トップを守っていたレース序盤、左フロ