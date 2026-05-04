◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（４日・東京ドーム）巨人・赤星優志投手（２６）が５日のヤクルト戦（東京ドーム）で今季初先発する。登板前日は本拠地で調整し「とにかくゼロでいけるように頑張りたいと思います」と無失点投球を目標に掲げた。５年目の今季は中継ぎとして開幕１軍入りし、ここまで９登板で２勝１敗、１ホールド、防御率２・５３。それでも前年までは通算８６登板５６先発のスターター型で、昨季は自己