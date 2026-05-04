毛穴悩みを瞬時にカバーしたい方に朗報♡Kiss（キス）から、気になる毛穴や凹凸をピンポイントで補正できる限定プライマーが登場します。みずみずしいテクスチャーと密着力の高さで、メイクの仕上がりを格上げ。2026年5月22日より全国発売される注目アイテムは、毎日のベースメイクをもっと快適にしてくれそうです♪ 瞬時に毛穴カバーする新処方 キスポアシュートプライマー