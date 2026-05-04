平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は4日目を終えた。10Rは1走目が落車だった岩津裕介（44＝岡山）が1着。準決勝へと駒を進めた。「（町田太我は）番手勝負かなと思ったけど、中野君が流したので行ってくれた。凄くいい判断だった。必死でついて行って抜ける感じはなかった。まぐれです」書道で気持ちを整える男・岩津。今大会は筆を握れているのだろうか。そのあたりも気になる。