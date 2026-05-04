2日のプロボクシングWBC世界バンタム級タイトルマッチ（東京ドーム）で0―3判定負けを喫した、同級4位・井岡一翔（37＝志成）が眼窩（がんか）底骨折を負っていたことを4日、妻・恵美さんが自身のインスタグラムで明かした。恵美さんは「ダウンし、眼窩底骨折という大きな怪我を負いながら、思うように動かない身体で、彼はそれでも前に進み続けた。『お願いだから、無事にリングから降りてきて』何度も何度も、心の中で叫び続