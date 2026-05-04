オーストラリアを訪問中の高市総理大臣は、首都キャンベラで取材に応じ、ベトナムから始まった一連の外遊での成果を改めて発表した。成果の第一に挙げたのは、ベトナム・オーストラリア両国と、それぞれ経済安全保障分野の協力文書を発出したことで、高市総理は「LNGをはじめとしたエネルギー安定供給やレアアース、重要鉱物を含むサプライチェーン強靭化など、我が国にとっても“待ったなし”の課題への対応で協力強化を確認でき