5日(火・こどもの日)は全国の広い範囲で晴れて行楽日和となるでしょう。晴れの天気はいつまで続くのか？午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■4日夜は北海道で雪も4日(月・みどりの日)は上空に寒気が流れ込み、北海道の道北やオホーツク海側で湿った雪が降っています。【雪の予想】4日18時から5日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、宗谷北部5センチ宗谷南部10センチ利尻・礼文3センチ となっています。雪や雨は5日