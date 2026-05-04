THE RAMPAGEの岩谷翔吾（29）が4日、横浜市内で行われた第4回横浜国際映画祭ベイサイドパーティーの「Maison MUNETAKA YOKOYAMA」ファッションショーにゲストモデルとして登場した。西陣織の生地でできた、黒とピンクのコントラストがきいたタキシードで先頭を歩いた。「めっちゃ緊張しまして。いやあ、ガクブル。歩くスピードも分からないわからないじゃないですか。ちょっと速かったですよね、すみません」と恐縮した。黒スーツ