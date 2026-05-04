小粋なドレスアップを叶えるモデリスタ仕様トヨタは2026年2月20日、コンパクトカー「ヤリス」の一部改良を発表し、3月2日に発売しています。そんなヤリスに向けて、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントが展開するモデリスタブランドから、洗練された「MODELLISTA エアロパーツセット」が設定されていますが、どのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これが「ヤリス モデリスタ仕様」です！ 画像を見