長期休暇の時期が近づくと「ああ、またかあ」なんてため息ほろり。義実家への帰省を前にママたちは、多種多様な思いや悩みを抱えているようです。ママたちが「義実家へ帰省、ムリ〜！」と思わず言いたくなるエピソードを紹介します。今回は、義実家の抱える3つの問題から起こった一件です。2歳の男の子のママ・みれいさんは、義実家にはどうしても宿泊したくない理由があります。それが「男尊女卑」「衛生観念の欠如」「価値観の違