精神科医・平光源氏のもとには、原因不明の体調不良を抱えて複数の病院をたらい回しにされた末に訪れる患者が後を絶たない。平氏はその多くは病気ではなく、ネットやテレビの情報が引き起こした不必要な不安と緊張によるものだと言う。 【写真】精神科医の平光源氏 書籍『頑張れないんじゃない、頑張りすぎただけ』（サンマーク出版）より一部抜粋、再構成し、情報過多の時代に心と体を守るための「情報の断捨離」