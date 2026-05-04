JR山陽線は人身事故のため、三原駅～西条駅間の上下線で午後3時半過ぎから運転を見合わせていましたが、午後4時50分ごろ運転を再開しました。JR西日本によると、最大で80分の遅れと、約2500人に影響があったということです。消防によると、この事故によるケガ人はいないということです。【5月4日 午後5時時点の情報です】