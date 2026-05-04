自民党の鈴木宗男参議院議員が５月３日にロシア入りしました。外務省の高官らと相次いで会談する予定で、ロシア産エネルギーについても意見を交わすということです。（鈴木宗男参議院議員）「国交正常化７０年の節目の年に、未来志向の日露関係にもっていきたい」３日、モスクワの空港に到着した鈴木宗男議員はこのように述べ、日ソ共同宣言により、日本と旧ソ連の国交が正常化して２０２６年で７０年となる中、両国の関係改