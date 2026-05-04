東海地方で長年親しまれてきた「近藤産興」のCM。その独特なフレーズの裏には、「何でも貸します」を掲げる企業の戦略がありました。創業から80年、時代の変化に対応しながら進化を続ける老舗の今に迫ります。 ■“何でも貸します”の近藤産興の倉庫に潜入 「何でも貸します」のCMでおなじみの近藤産興を訪ねました。あの印象的なCMは、なぜ生まれたのでしょうか。 近藤達夫常務：「とにかく耳に残るも