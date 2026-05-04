ゴールデンウィーク後半。関西各地も賑わっています。 ▼和歌山・観光筏下り 水しぶきをあげて筏が激流を下ります。和歌山県北山村で毎年5月3日から行われる「観光筏下り」。 これは、かつて切り出した木材を筏にして下流まで運搬していた技術を再現した「夏の風物詩」です。 杉の木で組まれた昔ながらの筏に乗った観光客らはまだ冷たい川の水を浴びながら歓声をあげていました。 （岡山から）「最初は