ゴールデンウィーク後半、5月4日の午後4時55分現在の高速道路の状況です。 夕方になり、各地の行楽地から戻る人たちなどの影響でしょうか、関西圏では阪神高速や名神高速などで渋滞が発生しています。 日本道路交通情報センターなどによりますと、阪神高速は3号神戸線の東行で、芦屋付近を先頭に10キロの渋滞となっているほか、、つづく京橋付近で1キロ、湊川ジャンクション付近で4キロと、兵庫県から大阪方面