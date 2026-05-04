オリックス・九里亜蓮投手（34）が4日、京セラドームで行われた「とっとりふるさと大使」の任命式に出席した。鳥取県米子市出身で、岡山理大付附属高に進学するまでを過ごした故郷から、プロ野球選手としては初めてふるさと大使に任命された。鳥取県の平井伸治知事（64）から任命状、名刺、そして名物の白バラ牛乳によるプロテインを手渡された右腕は、「白バラ牛乳は一日必ず2本は飲んでましたね（笑い）。いい牛からできた、