1日、ホルムズ海峡に近いオマーン湾に停泊するタンカー（左）（AP＝共同）【イスラマバード共同】パキスタン外務省は4日、米国が拿捕したイラン船籍の貨物船の乗員22人が3日夜、仲介国のパキスタンに移送されたと発表した。米国による「信頼醸成措置」の一環とした。乗員らはイラン側に引き渡される見通し。貨物船は修理後にイランへ返還するとしている。米メディアなどによると、貨物船はホルムズ海峡東側のオマーン湾で、米