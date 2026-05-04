「ＤｅＮＡ−広島」（４日、横浜スタジアム）広島が四回までで今季ワーストとなる１１失点を喫した。先発・大瀬良大地投手が三回途中６失点でＫＯされると、２番手・辻大雅投手も５失点で沈んだ。大瀬良は４点リードの二回に一気に４失点。初回の坂倉の満塁弾で得た４点の先制点を吐き出した。続投した三回も２本の適時打を浴びて勝ち越しを許した。最終的に三回途中８安打６失点で降板。ベンチに下がった右腕はぼうぜんと戦