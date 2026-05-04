強風のため4日の公演が中止となった、千葉市蘇我スポーツ公園で開催されている音楽フェスティバル「JAPAN JAM 2026」の事務局は同日、翌5日の公演は実施することを公式サイトで発表した。一方で「ステージやテントの一部が破損している」として、「通常とは異なる形での開催となる可能性がございます」と伝えた。事務局は「明日、5月5日(火・祝)に関しましては、公演を実施します」と報告。「ただし、昨晩から本日にかけての強風の