【モデルプレス＝2026/05/04】女優の北川景子が、5月3日放送のフジテレビ系バラエティー番組『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜よる24時55分〜）に出演。夫のロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOから注意されたことを明かした。【写真】2児の母・国民的女優、小顔際立つボブヘア姿◆北川景子「家ではすごい怖い」家庭での素顔明かすこの日、占い師が「もう1人の自分を創るのが上手い。家の顔、仕事の顔