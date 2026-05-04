電車や新幹線では、天候の影響による運行トラブルがたびたび発生している。とくに台風や大雨の際には、安全確保のために長時間運転が見合わせとなるケースもあり、車内で足止めされる乗客の負担は小さくない。会社員の斉藤健一さん（仮名・50代）は、東京出張の帰り、新幹線の車内で長時間足止めされる事態を経験した。台風の影響で新幹線が停車...見通し立たず車内に閉じ込められる斉藤さんは昼前に東京駅を出発し、京都駅へ向か