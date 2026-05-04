メインシナリオ・・・1日に2月16日以来の高値水準となる1.3658ドルまで一時上昇したあと軟化し、日足は上ひげの長い陰線となり、目先の高値を付けた兆しが出てきている。一目均衡表の雲の上限の1.3521ドルを下抜き、1.3500ドルの節目も割り込めば、4月23日の安値1.3448ドルを試す可能性がある。さらに下落するようなら、一目均衡表の基準線の1.3409ドルや4月9・13日の安値1.3381ドルが下値の目標になる。 サブシナリオ・・・