スペイン製造業ＰＭＩ（4月）は５１．７（前回４８．７、予想４９．５） スペインの製造業部門は、4月の生産と新規受注の両方で成長を記録、3月の結果からプラスに転じた しかし、この数字は顧客の在庫積み増しによって一部支えられている 中東での戦争による製品不足や供給混乱を受け、企業が商品の確保を急いだことが要因 全体として、景況感は歴史的な低水準にとどまっており、企業は先行きに対して顕著な不確実性を示し