伊製造業ＰＭＩ（4月）は５２．１（前回５１．３、予想５１．８） 過去4年間で最高水準の改善示す 中東での戦争に起因するサプライチェーンの混乱や、深刻な価格圧力の上昇という逆風に直面しながらも、国内メーカーは生産活動の維持および採用活動を継続している 一方で、需要面には軟調な兆候が確認されている 輸出販売の伸びが維持されるも、需要の鈍化は主に国内市場の停滞に起因する 大多数の企業が極