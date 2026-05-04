◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（４日・バンテリンドーム）中日のドラフト１位・中西聖輝投手が３度目の登板で、自己最長の７回を３安打３失点と好投した。７回に代打を送られて交代となったが、プロ初勝利の権利を持ってリリーフ陣へバトンを渡した。初回２死一塁から、４番・佐藤へ四球。大山も歩かせ、満塁のピンチを招いた。２０２１年夏の甲子園決勝を戦った前川との「智弁対決」では、走者一掃となる右中間への３点二