朝はパン派という方必見！「朝ごはん」の人気記事は？ クックパッドニュースでは、「朝ごはん」にまつわるさまざまな記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年4月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！専用器具なしで作るホットサンドや自家製スプレッドレシピなど、パンに関する記事が注目されていました。 第5位:自家製スプレッドで朝のトーストをリッチに 時間のあるときにスプレッドを作っておけば、朝トーストに塗