Ｊ１名古屋は４日、日本協会のＰＲＯライセンス（旧Ｓ級ライセンス）取得に向けた国内研修の一環として、浦和Ｕ―２１兼ユースコーチの元日本代表ＦＷ興梠慎三氏をトップチームに受け入れると発表した。クラブは「皆さまのご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします」としている。興梠は名古屋への在籍歴はないが、現トップチーム監督のミシャことミハイロ・ペトロヴィッチ監督の下で１３〜１７年に浦和、２２年に札幌