◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(3日、ロンドン)卓球の世界選手権(団体戦)は3日、総当たり戦のステージ1の試合が行われ、大会12連覇を狙う中国が、前日の韓国戦に続きスウェーデンにも敗れました。今大会、ステージ1では、日本や中国ら世界ランク上位7チームと開催地イングランドが、各4チーム2組に分かれて総当たり戦を実施。この8チームはすでにステージ2の32チームで行うトーナメント進出が決まっており、シード順を決める対戦とな