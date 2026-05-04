春のレジャーとして定番の「潮干狩り」ですが、このゴールデンウイーク期間中に潮干狩りをしていた人が海に流される事故が相次いでいます。一体、なぜなのでしょうか。茨城県大洗町にある「大洗サンビーチ」。ゴールデンウイーク中のきょう、多くの人が楽しんでいたのは「潮干狩り」です。「大きいのがとれなくて、小さいのしかとれませんでした」大人も子どもも楽しめる「潮干狩り」ですが…記者「今月1日、この場所で男性の行方