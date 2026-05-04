北村匠海が主演するフジテレビの月９ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」第４話が４日、放送される。福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとにした物語。宇宙飛行士選考に落選し、宇宙日本食を開発する部署への異動を命じられたＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）職員の木島真（神木隆之介）を励ますサバサバした良き先輩で、生徒たちをサポートしていくＪＡＸＡ宇宙教