大阪・和泉市で母親と娘が殺害された事件で、娘が事件前、逮捕された男について「次に会ったら殺される」と周囲に話していたことがわかりました。無職の杉平輝幸容疑者（51）は4月、大阪・和泉市の集合住宅の一室で、元交際相手の村上裕加さん（41）を刃物のようなもので刺すなどして殺害した疑いがもたれています。杉平容疑者は逮捕前、裕加さんの母親の和子さん（76）の殺害もほのめかしています。裕加さんの知人によりますと、