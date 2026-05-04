【ベルリン＝工藤彩香】ドイツのメルツ首相は３日、トランプ米政権が発表したドイツに駐留する米軍部隊５０００人の撤退計画について、自身とトランプ大統領の関係悪化とは「関連がない」と述べた。自身の米国批判が今回の事態を招いたとの見方を否定した。公共放送ＡＲＤのインタビューで述べた。メルツ氏は、「米国が重要なパートナーだとの確信は変わらない」と強調。「トランプ氏との協力を諦めない」と述べ、関係維持を訴