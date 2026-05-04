あす5月5日は「こどもの日」です。日本の子どもの数は45年連続で減少し、これまでで最も少なくなりました。こどもの日を前に総務省がまとめた人口推計によりますと、先月1日時点で、15歳未満の子どもの数は前の年より35万人減り、1329万人でした。45年連続で減少し、比較可能な1950年以降、過去最少を更新しました。男女別では、▼男子が681万人、▼女子が648万人で男子が33万人上回っています。総人口に占める子どもの割合は10.8%